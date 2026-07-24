Anton Faber wird mit 31. August 2027 als Dompfarrer von St. Stephan in Pension gehen. Die Erzdiözese Wien bestätigte am Freitag einen entsprechenden Bericht der Presse. Fabers Abgang war schon seit Längerem bekannt, nun hat man sich „in gutem Einvernehmen“ geeinigt.

Faber bleibe auch nach seiner Pensionierung „aktiver Priester und Seelsorger im herausfordernden Umfeld der City-Pastoral“, so der Sprecher der Erzdiözese, Michael Prüller, laut Kathpress.