St. Stephan: Dompfarrer Faber vorzeitigem Ruhestand offen gegenüber

Der Dompfarrer von St. Stephan, Anton Faber, kann sich laut eigener Aussage vorstellen, mit 65 - also kommendes Jahr - in den Ruhestand zu gehen. Er reagierte damit gegenüber dem Standard auf Medienspekulationen der vergangenen Tage, der neue Wiener Erzbischof Josef Grünwidl könnte ihn vorzeitig "absetzen". Faber war innerkirchlich zuletzt vermehrt aufgrund seines öffentlichen Auftretens in Begleitung einer Frau kritisiert worden.

Man sei mit der Leitung der Erzdiözese Wien in "guten Gesprächen", sagte Faber zum Standard. Er könne sich nun - entgegen seiner ursprünglichen Haltung - vorstellen, als Dompfarrer in Pension zu gehen. Diese steht ihm mit Erreichen des 65. Geburtstags zu. Aufgrund des Mangels an Geistlichen bleiben jedoch etliche Priester weit über dieses Alter hinaus Pfarrer in den katholischen Gemeinden. Faber ist seit 1997 Dompfarrer in St. Stephan.