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Inland

Grünwidl hatte "sehr gutes Gespräch" mit Papst

Wiens Erzbischof absolviert "Antrittsbesuch" im Vatikan
11.05.2026, 11:22

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Josef Grünwidl

Wiens Erzbischof Josef Grünwidl hat Montagvormittag seinen "Antrittsbesuch" im Vatikan in seiner neuen Funktion absolviert. "Es war ein sehr gutes Gespräch", berichtete er nach der halbstündigen Privataudienz bei Papst Leo XIV. laut Aussendung der Erzdiözese. 

++ HANDOUT ++ WIENER ERZBISCHOF GRÜNWIDL BEI PAPST LEO XIV.: MAX / GRÜNWIDL / FÜRNKRANZ

Der Heilige Vater sei, "wie ja schon viele vor mir bemerkt haben, ein ausgezeichneter Zuhörer", lautete Grünwidls Resümee.

Am weiteren Programm des zweitägigen Rombesuchs des Erzbischofs stehen Gespräche mit Dikasterien sowie ein Besuch am Grab von Papst Franziskus.

Agenturen  | 

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