Tödliches Ende einer Flucht in Wien

Der Limousinenchauffeur Roman, ein Freund des mutmaßlichen Täters, führt die Wesensveränderung auf einen Vorfall in der Heimat zurück. Dort habe Ghenadie als Polizist in der nordmoldawischen Stadt Soroca gearbeitet. Eine Stadt, die wie der Rest von Moldawien fest in der Hand der organisierten Kriminalität ist. Insbesondere der Kinderhandel stellt in Soroca ein gravierendes Problem dar. Bei einem Antimafiaeinsatz habe er eine schwere Kopfverletzung erlitten. Roman: "Der Einsatz war auch ein Grund, warum er wegmusste."



Seine geliebte Oxana folgte ihm. "Sie waren nicht verheiratet, aber Ghenadie war der erste Mann im Leben Oxanas." Die beiden fassten Fuß in Wien - sie als Reinigungskraft, er werkte in den Glashäusern in Wien-Donaustadt. Roman versuchte für den Mann einen besseren Job zu finden. "Wir hätten etwas gehabt am Bau oder als Fenstermonteur." Doch der Freund blockte zunehmend ab: "Ich kann nicht mehr - ich habe eine Frau, die arbeitet." Zu den Depressionen kamen der Alkohol und zunehmende Arbeitsverweigerung.