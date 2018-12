Tödliche Schüsse vor Wiener Botschaft: Keine Anklage gegen Soldaten

Hilfe verweigert

Außerdem konnte laut KURIER-Informationen bei den Ermittlungen kein religiöses Motiv für den Angriff gefunden werden. Was Mohamed E. dazu veranlasste, den Wachsoldaten zu attackieren, wird wohl unklar bleiben. Nach dem Angriff war medial ein islamistischer Hintergrund in den Raum gestellt worden. Auch das Landesamt für Verfassungsschutz ermittelte, stellte diverse Datenträger in der Wohnung seiner Eltern sichern. Auf seiner Facebookseite folgte der Wiener zwar dem Hassprediger Pierre Vogel, doch es gab keinen Hinweis auf eine Radikalisierung.