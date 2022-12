Tochter angeblich in Haft: Falsche Polizisten ergaunern Schmuck

Obwohl die Polizei immer wieder vor diesem Betrüger-Trick warnt, fallen weiterhin Personen auf falsche Polizisten herein. Erst am Dienstag kam es in Döbling zu einem Vorfall, bei dem dem Opfer ein Schaden von mehr als 100.000 Euro entstand. Eine 63-jährige Frau wurde gegen Mittag angerufen. Die Frau am Telefon sagte ihr, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und nun eine Kaution benötigt werden würde. Wenn sie nicht genug Bargeld zuhause hätte, könne sie auch Wertgegenstände an eine Polizistin übergeben.

Eineinhalb Stunden später klopfte die falsche Beamtin an die Tür der Frau und nahm Schmuck mit niedrigem sechsstelligen Wert entgegen. Die Kriminelle flüchtete anschließend, eine Fahndung blieb erfolglos.

Präventionstipps der Polizei

Die Polizei fordert niemals Bargeld oder Wertgegenstände

Beenden Sie verdächtige Telefonate

Nennen Sie keine Details zu familiären oder finanziellen Verhältnissen

Melden Sie solche verdächtigen Telefonate einer Polizeidienststelle

Notieren Sie wenn möglich auch die Telefonnummer

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: