Tierschutzhaus bleibt auf Gift sitzen

Es stinkt, rostet, schimmelt, zerbröselt und zerfällt. Im Hof blubbert schwarzer Teer aus dem Untergrund, am Parkplatz ist ein drei Meter tiefes Loch eingebrochen, im Kollektorgang mit Strom- und Telefonleitungen steht fauliges Wasser, an Wänden fällt der Putz ab. Das alles passiert in keinem Abbruchhaus, sondern im Heim von mehr als 1500 Lebewesen - im Wiener Tierschutzhaus.



Das ab 1995 auf einer ehemaligen Raffinerie errichtete Haus ist nicht mehr zu retten. Der Grundstücksbesitzer, die Stadt Wien, fühlt sich für die Schäden nicht zuständig. Madeleine Petrovic, Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins, ist verzweifelt: "Da unten ist eine Mischung aus Teer, Reifen, Batterien und allem möglichen. Im Loch am Parkplatz sieht man Teile einer ganzen Tankstelle. Anfangs war dort auch flüssiges Öl ausgetreten, jetzt ist es weg. Keiner weiß, wohin. Das ist eine riesige Umweltgefahr für die ganze Umgebung." Eine Zukunft für Haus oder Standort gebe es nicht: "Eine Sanierung der Altlast wird auf 300 Millionen Euro geschätzt. Damals (Anm.: Abschluss Baurechtsvertrag 1995) wurde gesagt, dass man bauen kann, wenn das Gebäude auf Pfähle gestellt wird. Aber gerade das war falsch. Die Betonpfähle zersetzen sich. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es zum Kollaps kommt."