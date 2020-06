Happy End für gequälten Hund Walter

Labradorrüde Walter musste in seinem Hundeleben schon vieles durchstehen. Denn sein Besitzer, ein 55-jähriger Wiener züchtigte das Tier regelmäßig. So auch Anfang August auf der unteren alten Donau. Doch der 7. August war eigentlich Walters Glückstag. Denn Passanten beobachteten, wie der Hundehalter wieder einmal auf sein Tier einschlug. Die Zeugen alarmierten die Polizei. Im Zuge der Amtshandlung gab der Tierquäler an, den Labrador „regelmäßig zu schlagen“. Schließlich machte er sich über die Exekutive lustig.

Der am Boden kauernde Hund war eingeschüchtert und suchte Schutz bei den Polizistinnen und den Passanten. Noch an Ort und Stelle wurde Walter dem brutalen Besitzer abgenommen und der Wiener wegen Tierquälerei angezeigt.

Doch anstatt Walter ins Tierheim zu bringen, ergriffen die Beamtinnen die Initiative. Helga K. und Sylvia S. suchten in ihrem jeweiligen Freundes- und Bekanntenkreis nach neuen Besitzern für Labrador Walter. Und das Schicksal meinte es mit dem verspielten und aufmerksamen Rüden gut. Dank der Zivilcourage der Passanten und dem beherzten Einschreiten der Polizistinnen hat Walter jetzt ein liebevolles Zuhause.