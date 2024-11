Tiergarten Schönbrunn: Nachwuchs bei den Netzgiraffen

Schöne Nachrichten aus dem Tiergarten Schönbrunn : In der Nacht auf Donnerstag ist im Zoo eine kleine Netzgiraffe zur Welt gekommen.

"Die Geburt ist bilderbuchmäßig verlaufen. Gerade bei Giraffen birgt diese immer ein erstes großes Risiko, da die Tiere im Stehen gebären und das Jungtier mit einem Fall aus zwei Metern Höhe das Licht dieser Welt erblickt", so Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck am Freitag.

Mutter und Jungtier sind vorübergehend für sich oder mit einem weiteren, vertrauten Weibchen vom Rest der Gruppe getrennt. Auch in der Wildbahn sondern sich Giraffen-Weibchen kurz vor der Geburt von der Herde ab.

Im Tiergarten wurde in Vorbereitung darauf daher ein Teil des Giraffenhauses mit speziellen Stallmatten ausgelegt , die als rutschfester Bodenbelag für den Neuankömmling dienen. "In diesem Bereich halten sich Mutter und Kalb derzeit auf. Sie sind daher für Besucherinnen und Besucher noch nicht zu sehen", hieß es aus dem Tiergarten.

Wenn alles nach Plan verläuft, werden die übrigen Gruppenmitglieder das Kalb bald kennenlernen. So auch dessen ältere Schwester, die mittlerweile fast drei Jahre alt ist. "Eine Geburt ist für die ganze Gruppe eine große Bereicherung. Jungtiere halten alle Herdenmitglieder auf Trab und bringen eine neue Dynamik in die Gruppe", so Eveline Dungl, zuständige Kuratorin im Tiergarten.

Stark gefährdete Giraffen-Art

Auch international freut man sich dem Zoo zufolge über den Schönbrunner Nachwuchs. "Die Netzgiraffe ist eine stark gefährdete Giraffen-Art. Das Kalb ist somit ein wichtiger Beitrag zur europäischen Erhaltungszucht. Die Erhaltungszucht ist eine zentrale Aufgabe moderner, wissenschaftlich geführter Tiergärten, um den Bestand bedrohter Tierarten durch den Aufbau genetisch gesunder Populationen in menschlicher Obhut zu sichern. Dadurch können Arten langfristig vor der Ausrottung bewahrt werden", hieß es.