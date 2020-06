Tiergarten Schönbrunn erneut "Bester Zoo Europas"

Der Schönbrunner Tiergarten ist nicht nur der älteste Zoo der Welt. Er ist auch der beste Europas – und das nach 2008 und 2010 zum dritten Mal in Folge. Auf den Plätzen zwei und drei rangieren Leipzig und Zürich. In Österreich wurden zudem die Zoos Salzburg und Innsbruck ausgezeichnet.

Bevor er zu diesem Ergebnis kam, absolvierte der britische Experte Anthony Sheridan 440 Zoobesuche und nahm 92 wissenschaftlich geführte Betriebe in 23 Ländern unter die Lupe. Seine Beurteilung stützt sich auf 37 Kriterien – darunter Tierhaltung, Artenvielfalt, Artenschutz, Forschung, Kinderangebot, Ambiente und Besucherzahlen. Besonders überzeugte Sheridan in Wien, wo zurzeit rund 600 Tierarten gehalten leben, die Kombination aus barocker Bausubstanz und moderner Zoopädagogik. Sein Resümee: „ Schönbrunn hat keinen Schwachpunkt.“ Das war nicht immer so. Seit 1992 wird die Bundestochter Schönbrunn als GesmbH geführt. „Vor 20 Jahren war es aber eher ein Konkurs-, als ein Auszeichnungsfall“, sagte Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner als Eigentümervertreter am Mittwoch bei der Verleihung des „Best European Zoo Awards 2012“.