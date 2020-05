Tiefe Einblicke in die Herrengarderobe

Im vergangenen Jahr wurden 622 Anträge auf Registrierung einer Videoüberwachung bei der Datenschutzbehörde eingebracht. "Davon wurden 412 registriert, in 62 Fällen wurde die Registrierung abgelehnt. Die übrigen Fälle sind noch in Bearbeitung", erklärt Matthias Schmidl, der stellvertretende Leiter. Video-Überwachungen sind es auch, die bei der Datenschutzbehörde am häufigsten kontrolliert werden.

Die Fälle der Behörde betreffen aber nicht nur Videoüberwachungen. So gab es etwa eine Rüge für einen Tiroler Bürgermeister, der für eine selbst finanzierte Volksbefragung die Wählerevidenz-Daten verwendet hat. Abgelehnt wurde das Begehr eines IT-Geschäfts, das seine Kunden beim Betreten mit biometrischen Daten identifizieren wollte. Klare Worte fand man auch für Autofahrer, die in ihrem eigenen Fahrzeug eine Kamera installieren wollten, um so bei Unfällen ein Beweismittel zu haben – zur Überwachung auf öffentlichen Straßen, so urteilte die Behörde, sind Privatpersonen nicht befugt.