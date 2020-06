Thrombose-Patientin vom Spital zwei Mal heimgeschickt

Katharina Hadary ist eine Hochrisiko-Patientin – das sagt sie selbst über sich. Sie hat einen sitzenden Beruf, ist übergewichtig und hat früher geraucht. Probleme hatte die heute 33-jährige Wienerin trotzdem lange keine. Bis kurz vor Weihnachten im Jahr 2009. Da trat der Schmerz in der Wade zum ersten Mal auf. "Diesen Schmerz vergisst du nicht", sagt sie. Fast wäre sie damals gestorben. Sie hatte Thromben, die in die Lunge gewandert waren. Als sie das erste Mal den Verdacht (nach Absprache mit einem befreundeten Arzt) in der Rudolfstiftung äußerte, konnte man nichts finden. Zwei Wochen später kollabierte sie.

"Im Spital hat man mir gesagt, es ist kritisch. Ich soll mich auf einen Anruf in der Nacht gefasst machen", erzählt ihre Mutter Sonja De-Ville. Umso vorsichtiger ist Hadary, in der Zwischenzeit Mutter eines kleinen Sohnes, geworden. Und sie reagierte sofort, als dieser spezielle Schmerz vor rund einem Monat wieder in einem Bein auftauchte. Doch in der Rudolfstiftung konnte man erneut nichts finden. Man schickte die Frau trotz ihrer Vorgeschichte heim. Zwei Wochen später stellte die Hausärztin zwei Thromben fest. "Ein Mal kann das passieren", sagt De-Ville. "Aber zwei Mal?" Und Hadary hadert: "Man wird als Hypochonder dargestellt. Und du weißt, das kann dich töten."