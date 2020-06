Theater um den 13A geht weiter

Rosenauer würde eine solche Verlegung (die bisher unter anderem am Widerstand der Neubauer Bezirksvertretung gescheitert ist) lieber heute als morgen sehen: Der Bus mache so viel Lärm, dass er schon überlege, wegzuziehen. Zumindest an den Einkaufssamstagen wird Rosenauers Wunsch erfüllt: Da fährt der 13A wieder zweigeteilt – zwischen Hauptbahnhof und Neubaugasse sowie Alser Straße und Siebensterngasse. "Alles andere wäre viel zu gefährlich", sagt Wurm. "Wir fahren sicher nicht durch die Massen an shoppenden Menschen."