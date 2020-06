Terror-Prozess: Das Live-Tickern ist verboten

Über den ersten Strafprozess gegen einen mutmaßlichen Dschihadisten aus den Reihen der Terror-Miliz "Islamischer Staat" am Donnerstag darf nicht via Live-Ticker berichtet werden. Die Anordnung kommt von der zuständigen Richterin, wie der Sprecher des Landesgerichts Krems, Richard Simsalik, dem KURIER erklärt. Eine Begründung für den Schritt blieb die Richterin schuldig.

Über einen Live-Ticker kann jeder in Echtzeit Satz für Satz der Verhandlung folgen. Online-Reporter tippen mit. Die Form der Berichterstattung ist ein Grenzfall, denn das Gesetz verbietet zwar Ton- und Bildaufnahmen von der Verhandlung. Die Online-Liveberichterstattung in Textform ist in der Strafprozessordnung (§ 228 Abs. 4) gar nicht erwähnt – sie gab es zum Beschlusszeitpunkt noch gar nicht.

Der Richterin ist sie ein Dorn im Auge. Zeugen könnten vor ihrem Auftritt am Handy mitlesen, was ihr Vorgänger ausgesagt hat. Allerdings fehlt den Juristen das gesetzliche Portfolio, den Einsatz von Laptops zu unterbinden. Thomas Spreitzer, Sprecher des Wiener Straflandesgerichts: "Es gibt keine offizielle Regelung." Mit einer Ausnahme: Im Rahmen seiner Funktion als Sitzungspolizei kann ein Richter das Live-Tickern wegen Verdachts der Zeugenbeeinflussung untersagen, heißt es im Justizministerium. Auf diese Ausnahme berufe man sich im Fall Z., sagt Simsalik. Ein generelles Verbot gebe es am Landesgericht Krems nicht, hält er fest.