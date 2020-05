Terror-Propagandisten erzürnt über Verbot von Dschihad-Symbolen

Fast 20 Jahre lang war der gebürtige Türke Ercan Nik Nafs in der Jugendarbeit in Wien engagiert, zuletzt in Favoriten. Seit einigen Monaten ist er Kinder- und Jugendanwalt. Das Thema Extremismus begleitet ihn schon lange – auch die Dschihadisten-Szene beobachtet er. „Radikalisierungswellen hat es schon immer gegeben. Aber nicht so, dass junge Menschen in ein Auto gesetzt werden und in den Krieg fahren“, sagt Nik Nafs. „Man muss ganz klar sagen: Ja, wir haben das Problem.“

Das Beuteschema der Anwerber ist klar: Junge Menschen, die den Anschluss an die Gesellschaft nicht so einfach finden, die auf Sinnsuche sind, sind anfällig für extreme Thesen. Der Platz dafür sei seiner Meinung nach oft die Moschee. „Dort passiert es. Zum Beispiel in Floridsdorf. Es ist notwendig, da nicht wegzuschauen sondern zu fragen: Wie kommt es dazu? Was tut man dagegen?“

Was Familie und Gesellschaft nicht geschafft haben, gaukeln die Anwerber vor: „Sie haben Macht. Sie geben den Betroffenen ein neues Ziel, einen Neubeginn. Dass der sehr radikal und in einer abwertenden Form stattfindet, sehen die Jugendlichen nicht. Sie werden ernst genommen. Nur: Der Neustart findet im Krieg statt.“