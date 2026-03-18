Senioren erkämpften Tempo-30-Zone in Döbling

Mehr als zwei Jahre haben sich die Bewohnerinnen und Bewohner der Parkresidenz Döbling für eine 30er-Zone auf der Hartäckerstraße eingesetzt. Nun wird der Wunsch der Senioren tatsächlich Realität. Dabei stand das Ansinnen ursprünglich unter keinem guten Stern.

„Die Wiener Linien haben sich hier lange quergestellt“, erzählt das Ehepaar Kiendl. Es seien nämlich Zeitverluste für die Buslinie 40A befürchtet worden. Letztendlich setzte sich aber die Argumentation der Tempo-30-Befürworter durch: Da der Bus direkt vor dem Haus hält, sollte die Temporeduktion für den Fahrplan verkraftbar sein, für die Sicherheit der 350 Senioren – viele davon auf Gehbehelfe angewiesen – sei die Temporeduktion hingegen enorm wichtig. „Ein Meilenstein für unsere Bewohner“, sagt Georg B. Gonano, Direktor der Parkresidenz Döbling. „Das Überqueren zum gegenüberliegenden Park ist somit deutlich sicherer geworden, natürlich auch für unsere rund 180 Mitarbeitenden.“ Auch Bezirksvorsteher Daniel Resch (ÖVP), der laut eigener Aussage die Initiative der Senioren von Anfang an unterstützt hat, zeigt sich über den „erreichten Schulterschluss mit der Stadt“ erfreut.