Raub in Döbling: Seniorin von falschem Polizisten verletzt

Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger rief ein Mann bei einer 91-jährigen Frau mit Wohnung in der Heiligenstädter Straße an und gab sich als Bankangestellter aus. Man habe auf ihrem Konto verdächtige Geldbewegungen festgestellt und bitte sie daher, ihr Geld abzuheben und zu sichern. Sie ging in ihre Bankfiliale und hob tatsächlich einen niedrigen fünfstelligen Betrag ab.

Ganoven hatten es auf Golddukaten abgesehen

Es folgte ein zweiter Anruf der Täter - wiederum vorgeblich ein Bankangestellter - bei der betagten Frau: Ein Polizist werde zu ihr kommen und das Geld sowie weitere Wertgegenstände wie Schmuck und Dukaten sichern. Wenig später klopfte ein Mann bei ihr an, gab sich als Exekutivbeamter aus und verschaffte sich so Zutritt zu ihrer Wohnung.