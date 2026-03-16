Führerschein weg: 22-Jähriger mit 100 km/h in Heiligenstadt gestoppt

Am vergangenen Wochenende fand eine Schwerpunktaktion der Wiener Polizei statt. Hauptaugenmerk lag bei der Aktion auf Geschwindigkeitsübertretungen.

Im Zuge der Schwerpunktaktion kam es zu mehrfachen Übertretungen sowie mehrfachen vorläufigen Kennzeichenabnahmen, wie die Polizei berichtet.

Ein 22-jähriger Österreicher wurde im Bereich der Heiligenstädter Straße mit einem mobilen Radarmessgerät mit 101 km/h gemessen und in weiterer Folge angehalten.