Wien

Führerschein weg: 22-Jähriger mit 100 km/h in Heiligenstadt gestoppt

Bei einer Schwerpunktkontrolle gingen der Polizei wieder einige Raser ins Netz. Es hagelte 99 Anzeigen und hohe Geldstrafen.
Verena Richter
16.03.2026, 13:56

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LANDESPOLIZEIDIREKTION WIEN SCHWERPUNKTAKTION "ROADRUNNER"

Am vergangenen Wochenende fand eine Schwerpunktaktion der Wiener Polizei statt. Hauptaugenmerk lag bei der Aktion auf Geschwindigkeitsübertretungen.

Im Zuge der Schwerpunktaktion kam es zu mehrfachen Übertretungen sowie mehrfachen vorläufigen Kennzeichenabnahmen, wie die Polizei berichtet.
Ein 22-jähriger Österreicher wurde im Bereich der Heiligenstädter Straße mit einem mobilen Radarmessgerät mit 101 km/h gemessen und in weiterer Folge angehalten.

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Dem Mann wurde der Führerschein vor Ort vorläufig abgenommen. Unter den angehaltenen Lenkern befanden sich laut Polizei auch zahlreiche Probeführerscheinbesitzer.

Insgesamt gab es laut Polizei 99 Anzeigen, durchgeführt wurden 46 Alkovortests, vier Lenkern wurde das Kennzeichen abgenommen. Ausgestellt wurden Strafverfügungen in einer Höhe von 16.000 Euro.

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