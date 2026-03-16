80-Jährige aus brennender Wohnung in Wien gerettet

Bei einem Wohnungsbrand in Rudolfsheim-Fünfhaus ist am Sonntagnachmittag eine 80-jährige Frau schwer verletzt worden. Laut Polizeisprecherin Julia Schick wurden die Berufsfeuerwehr und Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus kurz nach 16.30 Uhr in die Dreihausgasse gerufen, weil in einer Wohnung Feuer ausgebrochen war.

Die Berufsfeuerwehr löschte die Flammen rasch, in dem Appartement wurde die 80-jährige Mieterin reglos aufgefunden.