Wiener Schüler Schädel gebrochen: Jugendliche vor Gericht

Am 20. Juli 2025 wurde ein 15-Jähriger im Steinhagepark in Wien-Meidling zusammengeschlagen und mit Faustschlägen und Fußtritten aufs Schwerste verletzt worden. Unter anderem erlitt er einen Schädelbruch und Hirnblutungen. "Ich hatte Todesangst", schilderte der betroffene Schüler am Montag am Landesgericht, wo sich fünf Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung zu verantworten hatten. "Hatte mit meinem Leben abgeschlossen" "Ich wollte nur, dass es aufhört. Ich habe geschrien. Die haben nicht aufgehört. Das hat sich für mich wie eine Ewigkeit angefühlt", gab das Opfer brutaler Gewalt an. Am Ende hätte er "mehrere Tritte gegen meinen Kopf" gespürt. Der Versuch, sich mit seinen Armen vor den Tritten zu schützen, habe nichts genützt: "Ich hatte mit meinem Leben abgeschlossen."

Der 15-Jährige hatte mit einem Freund auf die Donauinsel fahren wollen. Am Weg zur U-Bahn mussten die beiden durch den Steinhagepark, wo eine Gruppe von Jugendlichen auf sie aufmerksam wurde. Er sei gefragt worden, "warum ich so schau", erinnerte sich das spätere Opfer. Auch um die vermutete sexuelle Orientierung des 15-Jährigen bzw. seines Begleiters dürfte es gegangen sein. Fest steht, dass der 15-Jährige von einem Gleichaltrigen gepackt, umfasst und zu Boden geworfen wurde. Von einem weiteren 15-Jährigen kassierte er Faustschläge ins Gesicht und gegen den Kopf. Ein 16-Jähriger verpasste ihm zumindest drei Tritte gegen den Kopf, ehe ein 17-Jähriger mit Anlauf dem wehrlos am Boden Liegenden aus vollem Lauf kräftig gegen dessen Kopf trat. Opfer lag 16 Tage im Spital Die Folgen waren weitreichend und führten dazu, dass der Schüler 16 Tage im Spital behandelt werden musste. Er trug einen Schädelbruch im Bereich des linken Keilbeines davon, welcher sich bis in die seitliche Augenhöhlenwand und zur Kranznaht zog. Auch eine Einblutung in die weiche Schädeldecke und eine Einblutung zwischen Schädelknochen und harter Hirnhaut wurden festgestellt.