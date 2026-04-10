Teilbedingte Haft für Platzstürmer beim Wiener Derby im Herbst 2024

Staatsanwältin Kristina Kamauf verzichtete auf Rechtsmittel, der Verurteilte beanspruchte seine Bedenkzeit von drei Tagen. Für die Dauer der Probezeit ordnete die Richterin Bewährungshilfe an. Zudem gilt für denselben Zeitraum ein österreichweites Stadionverbot für alle Matches in der ersten und zweiten Bundesliga, alle Spiele des ÖFB-Cups, alle internationalen Begegnungen mit österreichischer Beteiligung und alle Nationalmannschaftsspiele. Auch Freundschaftsspiele sind vom Stadionverbot mitumfasst.

Verteidigerin forderte Freispruch

Verteidigerin Pia Kern hatte zuvor auf Freispruch plädiert, da ihr Mandant zwar auf dem Spielfeld gewesen sei, aber um die Lage zu deeskalieren und die aufgebrachten Rapidler zu besänftigen. "Er hat keine Tätlichkeiten gesetzt" und sich der Gruppe nicht in dem Wissen, dass Straftaten verübt werden würden, angeschlossen.

Die Richterin widersprach in der Urteilsbegründung: "Am ganzen Verhalten war überhaupt nichts Kalmierendes", sagte sie. "Klatschen kann man nur als Zustimmung sehen", interpretierte sie die auf den Stadionkameras aufgezeichneten Gesten des Platzstürmers. "Milderungsgründe gibt's keine", fügte sie hinzu. Der Mann ist neunmal einschlägig vorbestraft. Ziel sei es, "dass Sie spüren, dass man sich nicht so aufführen kann bei Fußballmatches", schloss sie. Die Geltendmachung von Ansprüchen zur Schadensgutmachung des SK Rapid Wien sowie die zweier verletzten Polizisten verwies sie auf den zivilrechtlichen Weg.