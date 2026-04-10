Suchtgiftfunde in Wien und Niederösterreich: Mehrere Festnahmen

Der 26-Jährige wurde weiter observiert und schließlich ebenfalls festgenommen. In seiner Wohnung in Wien wurden rund 45,5 Kilogramm Cannabisharz, 886,7 Gramm Heroin, 394,7 Gramm Marihuana sowie 3.310 Euro Bargeld sichergestellt. Beide Männer wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert.

Weiterer Fall am Hauptbahnhof

In einem weiteren Fall nahm die Polizei am 25. März einen 28-jährigen österreichischen Staatsbürger am Wiener Hauptbahnhof fest. Der Mann war zuvor mit einem Zug aus Brüssel eingereist und hatte kurzzeitig versucht, zu flüchten. In seinem Koffer fanden die Ermittler mehr als ein Kilogramm Cannabisharz sowie knapp vier Kilogramm Marihuana.

Bei einer Hausdurchsuchung in Mödling wurden zusätzlich 4.440 Euro Bargeld sowie zwei gefälschte 50-Euro-Banknoten sichergestellt. Der 28-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.