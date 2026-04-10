Suchtgiftfunde in Wien und Niederösterreich: Mehrere Festnahmen
Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Wiener Polizei Ende März drei mutmaßliche Suchtgifthändler festgenommen und dabei unter anderem rund 1,2 Kilogramm Heroin sowie mehr als 50 Kilogramm Cannabisharz und Marihuana sichergestellt. Die Zugriffe erfolgten in Wien, Wiener Neustadt und am Wiener Hauptbahnhof, hieß es am Freitag.
Am 24. März beobachteten Polizisten in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus einen 26-jährigen serbischen Staatsbürger, der als mutmaßlicher Dealer identifiziert und in weiterer Folge observiert wurde. Der Mann fuhr mit einem Taxi nach Wiener Neustadt, wo er einem 39-jährigen Landsmann einen Kunststoffbeutel übergab. Der 39-Jährige wurde festgenommen, in dem Beutel fanden sich 338,4 Gramm Heroin.
In seiner Wohnung stellten die Beamtinnen und Beamten weiteres Heroin sowie 1.465 Euro Bargeld sicher. Zudem wurden zwei mutmaßliche Suchtmittelkäufer angezeigt.
Der 26-Jährige wurde weiter observiert und schließlich ebenfalls festgenommen. In seiner Wohnung in Wien wurden rund 45,5 Kilogramm Cannabisharz, 886,7 Gramm Heroin, 394,7 Gramm Marihuana sowie 3.310 Euro Bargeld sichergestellt. Beide Männer wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert.
Weiterer Fall am Hauptbahnhof
In einem weiteren Fall nahm die Polizei am 25. März einen 28-jährigen österreichischen Staatsbürger am Wiener Hauptbahnhof fest. Der Mann war zuvor mit einem Zug aus Brüssel eingereist und hatte kurzzeitig versucht, zu flüchten. In seinem Koffer fanden die Ermittler mehr als ein Kilogramm Cannabisharz sowie knapp vier Kilogramm Marihuana.
Bei einer Hausdurchsuchung in Mödling wurden zusätzlich 4.440 Euro Bargeld sowie zwei gefälschte 50-Euro-Banknoten sichergestellt. Der 28-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.
Kommentare