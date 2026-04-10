Lenker raste in Klosterneuburg mit 158 km/h durch 70er-Zone

Ein 63-jähriger Pkw-Lenker ist am Donnerstagabend auf der B14 in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) mit 158 statt der erlaubten 70 km/h unterwegs gewesen. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, der Pkw wurde beschlagnahmt.

Der 63-Jährige aus dem Bezirk Tulln wird der Bezirkshauptmannschaft angezeigt, teilte die Polizei am Freitag mit.

Zweite Führerscheinabnahme

Ebenfalls seinen Führerschein vorläufig los ist ein Lenker aus Wien-Donaustadt, der am Donnerstagabend mit Tempo 140 bei erlaubten 80 km/h durch einen Baustellenbereich auf der Westautobahn (A1) bei St. Pölten gerast ist. Der 27-Jährige wird auch angezeigt.