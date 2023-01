Teenager stehlen Kupferkabel auf Baustelle

Eine Zeugin rief am Sonntagmorgen die Polizei, weil die um 7 Uhr drei Männer beobachtete, die gerade Kupferkabel von einer Baustelle in der Lorygasse in einen Lieferwagen einluden. Einsatzkräfte des Stadtpolizeikommandos Simmering hielten dann einen 18- jährigen an, der gerade zu einem geparkten Kastenwagen ging. Die Ladefläche war mit mehreren isolierten Kupferkabeln beladen. Der Baustellenzaun war offenbar geöffnet worden.

In der Baustelle konnte dann noch ein 19-jähriger Österreicher angehalten werden, der eine Sturmhaube trug. Die Verdächtigen wurden wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls vorläufig festgenommen. Eine mutmaßlich anwesende dritte Person konnte fliehen. Die beiden Tatverdächtigen wurden nach der Vernehmung auf freiem Fuß angezeigt.

