Teenager auf Spritztour: Pkw von Vater einer Freundin gestohlen

Zwei Jugendliche haben am Donnerstagvormittag einen Pkw in der Kaiser-Ebersdorfer-Straße in Wien für eine Spritztour gestohlen. Weil sich der 16-Jährige sowie sein 14-jähriger Freund jedoch äußerst auffällig beim darauffolgenden Einparken des Wagen auf einer Straße, ebenfalls in Wien-Simmering verhielten, wurde eine Zeugin auf sie aufmerksam.

Nach Alarmierung der Polizei liefen die Teenager davon, konnten jedoch von den Einsatzkräften wieder eingeholt und gestellt werden.

Auto als gestohlen gemeldet

In der Zwischenzeit sei dann auch der Zulassungsbesitzer des Autos erreicht worden, berichtete die Landespolizeidirektion. Der Mann gab gegenüber der Polizei an, dass sein Auto wohl entwendet worden sei. Die Jugendlichen leugneten daraufhin zuerst die Tat, die Zeugin erkannte aber den 14-Jährigen als Lenker des Autos wieder.

Schließlich gestanden sie, dass sie sich bei der 16-jährigen Tochter des Zulassungsbesitzers befunden hatten. Dort hätten der 14-Jährige und sein Freund den Schlüssel entwendet, gegen 08.50 Uhr den Motor gestartet und die Fahrt begonnen.