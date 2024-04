Kollektion aus Auto von Schmuckverkäufer in Wien gestohlen

Ein unbekannter Täter ist Anfang April in einen in einer Garage in Wien-Alsergrund geparkten Pkw eines Verkaufsrepräsentanten für Schmuckkollektionen eingebrochen und hat Gold- und Silberschmuck im sechsstelligen Eurobereich gestohlen. Laut Polizei hatte sich der Verdächtige gewaltsam in die Garage Zutritt verschafft.