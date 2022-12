Technisches Problem bei U2-Ersatzlinie in Wien

Auf der Linie U2Z - der Ersatzlinie der U-Bahn-Linie U2 - ist es am Donnerstagvormittag zu einem technischen Problem an der Weiche gekommen. Begonnen habe das Problem um 9 Uhr. Dauern werde es voraussichtlich noch bis 10.30 Uhr, sagt eine Sprecherin der Wiener Netze. Der Einsatz laufe derzeit noch an der Ecke K├Ąrntner Stra├če/ B├Âsendorferstra├če.

Die Linien 1, 62 und die Badner Bahn werden w├Ąhrend dieser Zeit "umgelenkt gef├╝hrt", hei├čt es.