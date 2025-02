Taylor-Swift-Ermittlungen: Bekannter von Beran A. verurteilt

Der 19-jährige Iraker, der am Montag auf der Anklagebank in Wien sitzt, wäre vermutlich nicht so schnell in den Fokus des Verfassungsschutzes gekommen, wäre nicht der mutmaßliche Anschlagsplan auf das Taylor-Swift-Konzert im August in Wien bekannt geworden. Als die Ermittler das Handy von Beran A. untersuchten, stießen sie auf die Nummer des 19-Jährigen (er wird von Rechtsanwalt Andreas Reichenbach vertreten).

"Wir haben hier gleich mehrere Warnsignale, die rot aufleuchten", sagt der Staatsanwalt. Zum einen wollte er Frauen vorschreiben, dass sie sich verhüllen müssen, keine Fotos von sich veröffentlichen. Außerdem fand sich "bestialisches IS-Material" auf seinem Handy. Und dann auch noch der Kontakt zu Beran A. "Das ist ein verheerendes Gesamtbild", sagt der Staatsanwalt.