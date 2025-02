Freund des mutmaßlichen Swift-Terrorhirns ist am Montag vor Gericht

Der Iraker Taha Al-J. sitzt in Deutschland eine lebenslange Haftstrafe ab. Als Mitglied des IS hatte er eine jesidische Frau und deren fünfjährige Tochter gekauft und die beiden gemeinsam mit seiner damaligen deutschen Ehefrau als Sklavinnen gehalten. Das Mädchen starb, als der Mann sie zur Strafe in sengender Hitze ankettete.

Genau dieser Mann soll das Vorbild jenes 19-Jährigen sein, der am kommenden Montag in Wien angeklagt ist. Er soll unter einem auffallend ähnlichen Namen IS-Propaganda verschickt haben.

Wohnungssuche mit Beran A.

Nicht nur seine Vorbilder sind durchaus problematisch zu sehen, auch seine Freunde und Bekannten. So stand er etwa in Kontakt mit Beran A., der im vergangenen August einen Anschlag auf das Taylor-Swift-Konzert in Wien geplant haben soll. Dass er die Verbindung mit einer Wohnungssuche begründete, lässt die Ermittler "im Übrigen eine engere Verbindung befürchten", wie es in der Anklageschrift heißt. Eine Mitwirkung am geplanten Anschlag ließ sich allerdings nicht feststellen.