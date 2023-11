Taxler touchierte Auto von Ex-Kanzler Sebastian Kurz

Dass ein reiner Parkschaden so viel Aufmerksamkeit wie am Freitagabend in der Wiener Innenstadt erregt, ist Ă€ußerst ungewöhnlich. Laut Kronen Zeitung handelt es sich bei dem „Unfallopfer“ aber um Alt-Kanzler Sebastian Kurz bzw. dessen Dienstwagen.

Der ehemalige Politiker wollte offenbar mit Freunden einen Klub in der Dorotheergasse besuchen, ein Taxifahrer soll sich dann beim Einparken verschÀtzt und den schwarzen Dienstwagen touchiert haben.

Abgesehen von einem Sachschaden dĂŒrfte bei dem Unfall aber nichts passiert sein.