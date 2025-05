Taufliegen in der Großstadt: Wiens neu entdeckte Bewohner und ihre Geheimnisse

Nun nahmen Experten erstmals gezielt die Fruchtfliegen-Population in Wien unter die Lupe: Für das Projekt „Vienna City Fly“ am NHM wurden 19.100 Fliegen der Gattung Drosophila aus Wien und Umgebung untersucht. Citizen Scientists (also Freiwillige, die bei wissenschaftlichen Projekten mitmachen) stellten in ihren Küchen Fallen auf und sammelten die Tiere. 91 Personen machten mit, sie stellten insgesamt 278 Fallen auf.

Mögen Taufliegen in der Wohnung lästig sein – für die Forschung sind sie bedeutende Studienobjekte. „Sie sind genügsam und leicht im Labor zu halten“, erklärt Kapun. Durch sie habe man wertvolle Erkenntnisse für die Medizin gewonnen: „Man kann bei ihnen etwa Typ II Diabetes auslösen, es wird zu Adipositas und auch zu Alzheimer an ihnen geforscht.“ Mehrere Nobelpreise wurden für Forschung dazu schon vergeben.

„Insektenforscher gehen normalerweise ja eher in die Natur und nicht in die Innenstadt“, erklärt Biologin Sonja Steindl.

Daher wollte man wissen: Wie und wo leben Taufliegen in der Stadt? Haben Parks oder Grünflächen einen Einfluss? Und wie passen sich die Tiere an den Lebensraum der Menschen an?

Was Mensch und Fliege gemeinsam haben

Das Zusammenleben Mensch-Taufliege ist auch insofern interessant, als beide eine gemeinsame Geschichte haben: „Die Taufliegen der Art Drosophila melanogaster stammen aus Afrika südlich der Sahara – genau wie wir“, erklärt Kapun. Als Kulturfolger wanderten sie mit den Menschen mit und schafften es, sich an die jeweiligen Lebensbedingungen anzupassen, etwa an unsere vier Jahreszeiten.

Wie der Mensch sind auch Taufliegen dem Alkohol nicht abgeneigt: „Der Unterschied ist, dass bei den Taufliegen vor allem Larven gut mit Alkohol zurechtkommen“, sagt Kapun und lacht. Ein Taufliegenweibchen legt seine Eier – bis zu 100 pro Tag – in eine Frucht. Die Larven entwickeln sich dann in dieser Masse, in der der Alkoholgehalt durch die Vergärung steigt.

Wo die Taufliege wirklich wohnt

Und apropos Obst: In den allermeisten Fällen bringt man die Taufliege nicht mit dem Obst aus dem Supermarkt nach Hause. „Sie leben in der Biotonne oder einfach auf dem Apfelbutzen im Mistkübel“, erklärt Kapun. Ihr exzellenter Geruchssinn lockt sie dann zum Obst in der Küche; besonders lieben sie Bananen und Zitrusfrüchte.

Die „Vienna City Fly“-Studie brachte zwei Überraschungen. Erstens stellte sich heraus, dass 13 Arten in der Stadt leben – darunter zwei, die in Österreich erstmals wissenschaftlich nachgewiesen wurden: Drosophila mercatorum und Drosophila virilis. „Die zweite Überraschung: dass mercatorum sogar die häufigste Art ist“, so Kapun.