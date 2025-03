Schimmel, Käfer, Klimawandel: Museumsobjekte in Gefahr

Doch selbst in Wien kommt es nicht alle Tage vor, dass eine Ausstellung mit diesen Worten eröffnet wird. So geschehen diese Woche, als Direktorin Katrin Vohland ins Naturhistorische Museum (NHM) lud. „Wir zeigen, dass tote Tiere sogar einen zweiten Tod sterben können“, fügte sie hinzu. Denn die neue Sonderausstellung „Hier nagt nicht nur der Zahn der Zeit“ befasst sich mit Käfern, Motten und Schimmel – kurzum mit allem, was wertvolle Objekte zerstören kann.

Katze mit nackten Beinen Die Ausstellungsstücke sind durchaus ungewöhnlich: Etwa eine Katze, die nackte Beine hat – ein Werk von Kleidermotten. Noch schlechter erging es einer Schleiereule und einem Tukan: Von ihnen ist praktisch nur noch das Skelett übrig. Man sieht auch ein Buch, das von einem Brotkäfer durchlöchert wurde. Oder die Reste eines 1.000-Mark-Scheins, an dem sich zuvor Papierfischchen gütlich getan hatten. „Zum Teil betreffen uns im Museum die gleichen Schädlinge, die auch Zuhause lästig sind“, erklärt Kurator Pascal Querner. Mit dem Unterschied, dass Kleidermotte, Brotkäfer, Silberfischchen und Co. in Museen ungleich schwerer zu bekämpfen sind. Sind die Quälgeister erst einmal eingezogen, können sie Präparate, Vogelbälge, Herbarien, Bücher oder Kunstobjekte schädigen oder ganz zerstören. Um auf diese Problematik aufmerksam zu machen, zeige man daher „Objekte, die sonst eigentlich entsorgt werden“, so Querner.

© NHM_WIEN_CHLOE_POTTER Schleiereule nach Mottenbefall © NHM_WIEN_CHLOE_POTTER Und so sollte das Präparat eigentlich aussehen

Einfrieren statt Gift Was also gegen die Schädlinge unternehmen? Früher rückte man ihnen mit Gift zu Leibe – etwa mit Arsen oder mit dem aus Mottenkugeln bekannten Naphthalin. Heutzutage setzen Experten auf eine Bekämpfung ohne Gift, etwa Einfrieren oder Stickstoffbegasung, sowie auf Fallen und deren regelmäßige Kontrolle. Wie Exponate vor Schädlingen geschützt werden können, demonstriert man in der Ausstellung anhand eines präparierten Fuchses aus dem Burgenland: Er wird in einer sauerstoffreduzierten Umgebung (also in einem luftdichten Zelt) aufbewahrt. Klimawandel als Bedrohung Doch nicht nur die Schädlingsbekämpfung hat sich im Lauf der Zeit verändert – sondern auch die Bedrohung. Und das hat nicht zuletzt mit dem Klimawandel zu tun. „Starkregen, steigende Luftfeuchtigkeit, zunehmende Trockenheit: Das sind neue Herausforderungen für den Schutz unserer Kulturgüter“, erklärt Constanze Fuhrmann, Expertin von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Viele Arten, etwa Papierfischchen oder Erdtermiten, würden sich beispielsweise durch die veränderten Bedingungen rasant verbreiten. „Eine ernsthafte Gefahr für Museen“, betont sie.

© Chloé Potter, NHM Wien Fuchspräparat im luftdichten Zelt

Seit drei Jahren wird daher im Rahmen eines Projekts der Österreichischen Akademie der Wissenschaften am NHM untersucht, wie der Klimawandel und die Entwicklung schädlicher Insekten und Pilze zusammenhängen. Um Daten dafür zu gewinnen, wurden im gesamten Naturhistorischen Museum rund 250 Geräte zur Messung der Luftfeuchtigkeit sowie Hunderte Insektenfallen aufgestellt, und zwar vom Keller bis zum Dachgeschoß. Was man herausgefunden hat? „Wir sehen, dass vermehrt neue Arten vorkommen. Höhere Temperaturen beschleunigen die Entwicklung der Tiere und führen dazu, dass sie mehr Nachkommen haben“, erklärt Direktorin Katrin Vohland. Auch Schimmel wachse in historischen Gebäuden verstärkt an sehr warmen Frühlingstagen oder nach Starkregenereignissen. Umso wichtiger sei daher Prävention. Die neuesten Erkenntnisse dazu werden natürlich auch in der aktuellen Ausstellung präsentiert.

Infos Naturhistorisches Museum

Die Sonderausstellung „Hier nagt nicht nur der Zahn der Zeit – Museumskäfer, Motten, Schimmel und der Klimawandel“ ist bis zum 15. Juni im Saal 21 des NHM zu besichtigen. Dann geht die Wanderausstellung nach München 30 Millionen Objekte

müssen im NHM vor Schädlingen geschützt werden