Tankwart schlug Räuber in die Flucht

Samstagnacht, um 23.20 Uhr, stürmte ein maskierter und mit einem Messer bewaffneter Mann die Eni-Tankstelle auf der Breitenfurter Straße 125. Der aus Ex-Jugoslawien stammende Angestellte – er saß gerade auf einem massiven Hocker neben der Kasse – blätterte in der Zeitung: "Als ich aufblickte bewegte sich der Räuber bereits hinter das Verkaufspult. Ich sprang sofort auf. In kurzen, aber sehr schnellen Bewegungen stieß er das Messer mehrfach in Richtung meinens Unterbauchs."

Jetzt musste der Kriminelle erkennen, dass der Tankwart 1,90 Meter groß und trotz 56 Jahren voll durchtrainiert ist. "Zuerst versuchte ich mit den Händen die Stichbewegungen abzuwenden. Dann nahm ich den Eisenhocker und wehrte den Angreifer ab." Davon unbeeindruckt, rannte der Maskierte um das Pult und versuchte vom Kundenraum aus in die Kasse zu greifen.

Der Tankwart, er ist in Judo und Jiu-Jitsu ausgebildet, griff sich jetzt eine Weinflasche aus dem Regal. Damit stürzte er sich – die massive Flasche zum Schlag nach unten in der Hand – auf den hartnäckigen Räuber. Diese Attacke raubte dem Maskenmann die letzten Nerven. Mit einem Fluch drehte er sich um und gab, so schnell er konnte, Fersengeld.