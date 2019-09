Tag der offenen Tür beim KURIER: Volles, buntes Medienhaus

Das Spektrum der Diskussionen, die daraufhin zwischen 10 und 16 Uhr im Zelt geführt wurden, war so breit gefächert wie die tägliche Themenauswahl im KURIER.

So erinnerten sich Wiens Stadträte Peter Hanke ( SPÖ) und Veronica Kaup-Hasler mit Dompfarrer Toni Faber an ihre Kindertage in Wien. Und obwohl alle drei die Stadt sehr schätzen, eine Sache schmerzt Kaup-Hasler doch sehr: „Dass Wien nicht am Meer liegt.“