Klimaprojekt geplant: Warum der "Swiftie-Baum"verschwindet

Rund 20 bunte Freundschaftsarmbänder schmücken derzeit den „Swiftie-Baum“, der mittlerweile weltberühmt ist. Hier trafen sich Tausende Taylor-Swift-Fans, um nach den abgesagten Konzerten der Sängerin im August 2024 gemeinsam zu trauern, aber auch zu feiern. Dieser Baum, ein Hibiscus syriacus, der eigentlich ein Hochstammstrauch ist, wird im Sommer gefällt.

Laut Stadtplan wurde der Strauch im Jahr 2010 in der Corneliusgasse gepflanzt. Eigentlich hätte er bereits im vergangenen Jahr entfernt werden sollen. "Altersgrenze erreicht" „Wir wurden darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Hochstammstrauch seine Altersgrenze erreicht hat“, erklärte Otto Steinbach, Sprecher der Mariahilfer Bezirksvorsteherin Julia Lessacher (SPÖ). Die Standfestigkeit des Strauchs sei durch die zahlreichen Stürme bereits in Mitleidenschaft gezogen worden.

Klima Himmel vor Schule Außerdem plant der Bezirk vor der Volksschule in der Corneliusgasse – also direkt dort, wo der Baum steht, – ein Klimaprojekt, den sogenannten „Klima Himmel“. Dabei geht es grundsätzlich darum, Kühlung des Straßenraums zu schaffen sowie die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Konkret ist ein „begrüntes Beschattungselement“ vor der Schule geplant, um Schatten zu spenden. Dafür muss der „Swiftie-Baum“ weichen. Das Klima-Projekt wird dort im Zuge der Umgestaltung des gesamten Platzes vor der Volksschule umgesetzt.

„Der Hochstammstrauch ist mittlerweile schon am Absterben und nicht mehr schön anzuschauen. Und einer Taylor Swift nicht mehr würdig“, bekräftigte der Sprecher der Bezirksvorsteherin. "Längst mehr als ein Baum" Die Entscheidung, den Baum zu fällen, sorgte in der Swiftie-Community für große Betroffenheit. „Der Freundschaftsbaum ist für uns längst mehr als nur ein Baum – er ist ein international bekannter Treffpunkt und ein Ort, der für viele Menschen eine große emotionale Bedeutung hat“, sagt Lex Dimitrijevic, Organisatorin der Swiftie Nights zum KURIER. Die Situation mache sie und viele andere Swifties sehr traurig. „Wir wissen aus unserer Community, wie viele persönliche Geschichten und Erinnerungen mit diesem Ort verbunden sind. Für viele ist ein Besuch dort ein fester Bestandteil ihrer Reise nach Wien“, betont die 27-Jährige.

Plakette als Zeichen Der Baum lässt sich mittlerweile wohl getrost als einer der bekanntesten Bäume Wiens bezeichnen. Die Swift-Community entdeckte die Corneliusgasse und dadurch auch den Baum vor zwei Jahren für sich und schmückte ihn mit Tausenden Freundschaftsbändchen. Auch eine eigene Plakette wurde im vergangenen Jahr an der Mauer bei der Volksschule angebracht. In deutscher und englischer Sprache ist darauf zu lesen, dass dies ein Ort des Gedenkens sei, an dem Hass keinen Platz habe. Der Baum dient seither als zentraler Ort für gemeinsame Erinnerungen und Zusammenhalt innerhalb der Community. Der „Swiftie“-Baum wurde sogar in Online-Kartendiensten – wie Google Maps – markiert. Der Hochstammstrauch hat mittlerweile auch einen eigenen Account auf der Social-Media-Plattform Instagram, mit 1.537 Followern. 64 Beiträge zeigen dort die Community.