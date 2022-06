Supermarkträuber gesucht: Frau an der Kassa mit Waffe bedroht

Es ist 18.02 Uhr, an einem Samstag im Mai. Die zwei letzten Kunden stehen an der Kassa, zwei Männer, mit zwei Wasserflaschen. Alle Kunden haben die Filiale in der Meischlgasse in Wien-Liesing bereits verlassen, die Mitarbeiterin an der Kassa steht kurz vor dem Feierabend ins Wochenende. Aber statt die zwei Flaschen zu bezahlen, soll einer der beiden Männer eine Waffe gezückt haben.

Er soll die Mitarbeitern bedroht und aufgefordert haben, die Kassenlade zu öffnen und das Geld herauszurücken. Der Komplize soll das Geld dann in einen Rucksack gepackt haben. Danach sollen die beiden mutmaßlichen Räuber weitere Mitarbeiter bedroht und aufgefordert haben, eine andere Kassa zu öffnen. Auch dieses Geld soll in den Rucksack gepackt worden sein. Danach seien die beiden Männer mit ihrer Beute geflüchtet.

Die Polizei sucht nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft mit den ausgewerteten Lichtbildern aus der Überwachungskamera des Supermarkts nach den mutmaßlichen Tätern.

Laut Polizei hatte der erste Tatverdächtige kurz geschorenes Haar und eine dünne Statur. Er war dunkel bekleidet, trug eine Kappe sowie eine FFP2-Maske und hatte eine Schusswaffe bei sich. Er sprach Deutsch.