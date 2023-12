Wie man auf KURIER-Anfrage erklärt, handelt es sich bei den Schädlingen um Mäuse. Man führe derzeit eine Grundreinigung durch, als Lebensmittelhändler lasse man besondere Vorsicht walten. Wann genau die Filiale wieder geöffnet werden kann, könne man nicht sagen.

Erst vor wenigen Tagen musste schon ein großer Interspar-Markt samt angrenzendem Restaurant in Hernals gesperrt werden, wie ORF-Wien berichtete. Der Grund waren ebenfalls Mäuse, die offenbar von einer nahen Baustelle in das kleine Einkaufszentrum in der Jörgerstraße gekommen waren.