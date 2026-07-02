Supermarkt-Mitarbeiter in Wien wegen Belästigung im Visier
In Wien wird derzeit gegen einen Supermarkt-Mitarbeiter ermittelt, der mindestens drei Mädchen in Favoriten belästigt haben soll.
Dem Mann werden neben sexueller Belästigung auch Nötigung und Körperverletzung vorgeworfen, bestätigte ein Polizeisprecher am Donnerstag einen Online-Bericht der „Kronen Zeitung“. Die drei Opfer sind demnach vierzehn bzw. fünfzehn Jahre alt und wurden bereits einvernommen. Der Mann befindet sich noch auf freiem Fuß, so die Polizei.
Mädchen wurden einvernommen
Der Beschuldigte arbeitete in einem kleinen Supermarkt in Wien-Favoriten. Dort soll es auch zu den Vorfällen gekommen sein. Der Mann soll die Mädchen belästigt und festgehalten haben, hieß es vonseiten der Polizei. In drei Fällen wurde Anzeige erstattet. Die betroffenen Mädchen wurden zu den mutmaßlichen Taten einvernommen.
Festgenommen wurde der Verdächtige bisher nicht, er arbeitet mittlerweile in einem etwas größeren Geschäft in Wien-Simmering. Von dort wurden bisher keine Auffälligkeiten gemeldet, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen in dem Fall laufen.
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