Supermarkt-Mitarbeiter in Wien wegen Belästigung im Visier

In Wien wird derzeit gegen einen Supermarkt-Mitarbeiter ermittelt, der mindestens drei Mädchen in Favoriten belästigt haben soll.

Dem Mann werden neben sexueller Belästigung auch Nötigung und Körperverletzung vorgeworfen, bestätigte ein Polizeisprecher am Donnerstag einen Online-Bericht der „Kronen Zeitung“. Die drei Opfer sind demnach vierzehn bzw. fünfzehn Jahre alt und wurden bereits einvernommen. Der Mann befindet sich noch auf freiem Fuß, so die Polizei.

Mädchen wurden einvernommen

Der Beschuldigte arbeitete in einem kleinen Supermarkt in Wien-Favoriten. Dort soll es auch zu den Vorfällen gekommen sein. Der Mann soll die Mädchen belästigt und festgehalten haben, hieß es vonseiten der Polizei. In drei Fällen wurde Anzeige erstattet. Die betroffenen Mädchen wurden zu den mutmaßlichen Taten einvernommen.