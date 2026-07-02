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Wien

Mit Schere auf schlafenden Ehemann losgegangen: Frau in Haft

Ein Mann suchte mit blutenden Schnittverletzungen eine Polizeiinspektion auf. Seine Ehefrau soll ihn im Schlaf angegriffen und mit dem Tod bedroht haben.
02.07.2026, 13:06

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Zwei Polizeiautos mit blau-rotem Streifen und dem Wort „Polizei“.

Eine 60-Jährige ist Mittwochvormittag in Wien-Simmering mit der Schere auf ihren schlafenden Mann losgegangen.

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Der 79-Jährige kam mit nacktem Oberkörper und offensichtlichen Schnittverletzungen an den Armen in die Polizeiinspektion Kaiser-Ebersdorfer Straße. Er sagte, dass die 60-Jährige ihn auch mit dem Umbringen bedroht habe. Die Frau wurde wenig später im Haus des Paares vorläufig festgenommen.

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Die 60-Jährige war stark alkoholisiert und hatte rund zwei Promille Alkohol im Blut. Die Frau verweigerte in ihrer Vernehmung die Aussage. Gegen sie wurde zusätzlich ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Der 79-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt.

Wien Simmering
Agenturen  | 

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