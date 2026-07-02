Mit Schere auf schlafenden Ehemann losgegangen: Frau in Haft

Eine 60-Jährige ist Mittwochvormittag in Wien-Simmering mit der Schere auf ihren schlafenden Mann losgegangen.

Der 79-Jährige kam mit nacktem Oberkörper und offensichtlichen Schnittverletzungen an den Armen in die Polizeiinspektion Kaiser-Ebersdorfer Straße. Er sagte, dass die 60-Jährige ihn auch mit dem Umbringen bedroht habe. Die Frau wurde wenig später im Haus des Paares vorläufig festgenommen.