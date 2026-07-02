Polizei fahndet nach Falschgeldbetrüger in Wien

Die Wiener Polizei sucht einen Falschgeldbetrüger, der zumindest drei Mal von März bis April zugeschlagen hat. Opfer waren die Besitzer von zwei Geschäften in der Innenstadt und eines in Mariahilf.

Dabei gab der Mann vor, Waren geringen Wertes kaufen zu wollen. Zunächst übergab er eine echte 100-Euro-Banknote. Dann wollte er doch mit Kleingeld zahlen und ließ sich die Banknote wieder aushändigen. Im nächsten Schritt übergab er dann den falschen Hunderter.