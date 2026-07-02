Brutaler Autoraub in Wien: Achtjährige aus Wagen gezerrt

Ein 21-jähriger Mann steht im Verdacht, am Mittwochabend in Wien-Donaustadt innerhalb kurzer Zeit zwei Frauen angegriffen zu haben, um an deren Autos zu gelangen. Beim zweiten Vorfall soll er einer Mutter den Pkw geraubt haben. Die Frau und ihre achtjährige Tochter wurden dabei verletzt. Der Tatverdächtige wurde wenig später von der Polizei festgenommen.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der erste Vorfall in einer Garage. Dort soll der 21-jährige ukrainische Staatsangehörige versucht haben, eine 45-jährige Frau aus ihrem geparkten Auto zu zerren, um sich ihres Fahrzeugs zu bemächtigen. Die Frau schrie um Hilfe, worauf andere Garagenbenutzer aufmerksam wurden. Der Mann flüchtete daraufhin ohne Beute.

Gerangel um Autoschlüssel

Wenig später soll der Verdächtige erneut zugeschlagen haben. Eine 34-jährige Frau war gerade dabei, ihre achtjährige Tochter auf die Rückbank ihres Autos zu setzen, als der Mann sie überrascht haben soll. Laut Polizei drängte er sich zwischen Mutter und Kind, zog das Mädchen aus dem Fahrzeug und brachte im anschließenden Gerangel die Autoschlüssel an sich.

Anschließend soll der 21-Jährige mit dem Wagen der Frau davongefahren sein. Sowohl die Mutter als auch ihre Tochter erlitten bei dem Vorfall Verletzungen.