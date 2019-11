Superhelden, Sturmtruppen und Elben: Die Comic Con in Wien

Superhelden, Charaktere aus Fantasyfilmen wie " Star Wars" und aus Videogames sowie sonstige schrille Figuren haben am Samstag die zweitägige Comic Con in Wien bevölkert. "Man entflieht der Realität und lebt für ein Wochenende in einer Rolle", beschrieb Besucherin Sammi die Faszination, an so einem Event teilzunehmen und sich dafür zu verkleiden. Stars wie Comics-Zeichner Jim Balent und Frank Miller gaben Autogramme.

Sammi ist mit drei Freundinnen aus Ungarn angereist und hat sich in eine Figur aus ihrem Lieblingsspiel "Nier Automata" verwandelt. An einem Stand ums Eck in der Messe Wien posierten Helden aus dem Marvel-Universum - wie Spider-Man und Captain America. Zu der vor fünf Jahren gegründeten Gruppe gehört auch Annika aus Deutschland, die als weiblicher Thor Fotowünsche erfüllte: "Wir mögen die Comics und Filme, tragen aber auch die Kostüme gerne. Zusammen macht das mehr Spaß", sagte sie zur APA. Dass sich das Frauenbild in Comics und -verfilmungen geändert hat, begrüßt sie: "Es gibt ja schon länger weibliche Superhelden. Nur waren die früher sehr sexualisiert, weil die Zielgruppe eine andere war. Jetzt geht alles mehr in den Mainstream, darum sind die Superheldinnen jetzt ein bisschen angezogener und selbstbewusster."

Comics-Zeichner Jim Balent

Jim Balent aus Pennsylvania hat rund zehn Jahre die Serie "Catwoman" gezeichnet und den Charakter aus " Batman" neu erfunden und geprägt. "Ich hielt Catwoman immer schon für den sexiest und gleichzeitig gefährlichsten Charakter im Comic-Universum", erzählte der Amerikaner im Interview. "Als ich gefragt wurde, Catwoman neu zu designen, war ich mehr als happy. Die Vorgabe war, sie nicht wie Michelle Pfeiffer im Batman-Film aussehen zu lassen. Ich habe also eine sexy Frau mit Rundungen gezeichnet, die aber auch sehr wild und stark ist."