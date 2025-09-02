25 statt erlaubter 80 km/h: E-Scooter-Fahrer auf Südosttangente unterwegs

Rasermeldungen gibt es in der Zeitung dauernd. Aber wie wäre es ausnahmsweise mit der gegenteiligen Schlagzeile? „Verkehrsschnecke auf Südosttangente mit 25 statt 80 km/h unterwegs.“

Irgendwie nicht ganz so spannend, wenn man den wichtigsten Aspekt außen vor lässt: Der junge Mann, der da in der Nacht auf Sonntag vor sich hinschlich, stand auf einem E-Scooter. Nicht einmal auf seinem eigenen, sondern auf einem klassischen grünen Leih-E-Scooter, wie man sie in Wien eben kennt.

Von der Gefahr einmal abgesehen, mitten in der Nacht spärlich beleuchtet auf einer mehrspurigen Autobahn mit so einem Gefährt unterwegs zu sein, stellt sich doch die Frage: Wie ist das überhaupt möglich?