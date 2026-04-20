Der harte Kampf aus dem Drogensumpf: Eine Betroffene berichtet

Wenn Anni über die zehn Jahre spricht, die ihr Leben maßgeblich geprägt haben, ist ihre Stimme ruhig und gefasst. Die zehn Jahre waren geprägt von Drogenexzessen, Sucht und Gewalt durch ihren Ex-Freund.

Heute führt die 31-jährige Wienerin ein selbstbestimmtes Leben. Sie absolviert eine Ausbildung im Sozialbereich und arbeitet nebenbei mit beeinträchtigten Menschen. "Ich hätte nie gedacht, dass ich das schaffe, Ich habe gedacht, ich werde für mein restliches Leben in dem Drogensumpf verweilen und beruflich nichts mehr hinkriegen", sagt sie. Während sie erzählt, sitzt sie in einem Raum einer Beratungseinrichtung in Wien.

Gelungen ist ihr das unter anderem durch das Hilfsangebot von "Standfest", das es heute nicht mehr gibt. Die Stadt Wien hat bei der Suchthilfe den Sparstift angesetzt. Konkret betroffen waren die arbeitsintegrativen Maßnahmen der Suchthilfe, darunter das Angebot „standfest“ von „Dialog“, der sozialökonomische Betrieb „fix und fertig“, der Verein „gabarage“ und das regionale Kompetenzzentrum der Suchthilfe Wien. Ex mit Drogenvergangenheit Zurück in die Beratungseinrichtung: Aufgewachsen in Wien, besuchte Anni zunächst ein Gymnasium. "Ich war dann mit 14 in der Psychiatrie, mir ist es damals echt schlecht gegangen, vielleicht auch durch Mobbing in der Schule", schildert Anni. Aufgrund der Abwesenheit in der Schule sowie der starken Medikamente war es ihr damals nicht mehr möglich, den Schulalltag zu bewältigen. Später holte sie die Matura auf einer Abendschule nach, begann eine Ausbildung - und brach auch diese wieder ab.

Mit Anfang 20 begann die Wienerin, sehr viel feiern zu gehen, vor allem auf Techno-Partys. Dort lernte sie auch ihren damaligen Freund kennen, der zu der Zeit bereits im Substitutionsprogramm war. "Damals wusste ich noch nicht mal, was das genau ist. Er hat dieses Problem irgendwo auch mitgebracht. Und dadurch, dass wir dann immer fortgegangen sind, hat es sich immer mehr in unseren Alltag eingeschlichen", erzählt Anni. "Er dachte, ich will ihn betrügen" Mit der Zeit wurden die Drogen härter und die Psychosen, die ihr Ex-Freund entwickelte, schlimmer, sagt sie. "Ich hab' das aber am Anfang überhaupt nicht verstanden, was da eigentlich los ist. Es hat damit begonnen, dass er sehr aggressiv war und mir dauernd unterstellt hat, ich will ihn betrügen." Die Situation eskalierte zusehends, es kam zu Drohungen, Polizeieinsätzen, Angstzuständen. „Ich habe mich in meiner eigenen Wohnung nicht mehr sicher gefühlt", erzählt Anni. Selbst Geld und Medikamente habe sie aus Angst vor Diebstahl in einem Polsterüberzug versteckt. Schließlich zog sie zurück zu ihren Eltern – ein Schritt, der ihr Leben rettet. „Ohne meine Familie weiß ich nicht, was passiert wäre.“

Doch auch danach war der Weg zurück kein einfacher. Jahrelang war Anni ohne Arbeit, kämpfte mit der Sucht und psychischen Folgen. Erst langsam fand sie wieder Struktur und Stabilität – auch dank professioneller Hilfe. Eine zentrale Rolle spielt dabei ein Wiener Suchthilfeangebot: medizinische Betreuung, Substitutionsprogramme, Sozialarbeit und Gruppenangebote. Gruppenangebote gestrichen „Besonders die Gruppenangebote haben mir sehr geholfen, Jeden Mittwoch habe ich bei der Freizeitgruppe teilgenommen, da sind wir spazieren oder ins Museum gegangen. Zweimal war ich auch bei der Frauengruppe, da ging es vor allem um posttraumatische Belastungsstörungen", sagt Anni. Diese Gruppentreffen seien ihr Anker gewesen.

Zahlen zu Suchtkranken in Wien Insgesamt befanden sich im Jahr 2024 rund 5.200 Personen aufgrund des Konsums bzw. der Abhängigkeit von illegalen Substanzen in Behandlung im ambulanten und stationären Bereich des Wiener Sucht- und Drogenhilfenetzwerks.

aufgrund des Konsums bzw. der Abhängigkeit von illegalen Substanzen in Behandlung im ambulanten und stationären Bereich des Wiener Sucht- und Drogenhilfenetzwerks. Im Bereich der Alkoholabhängigkeit wurden 2024 rund 4.000 Patientinnen und Patienten betreut.

wurden 2024 rund betreut. Bei substanzungebundenen Suchterkrankungen – hierzu zählt etwa die Spielsucht – waren im Jahr 2024 ca. 200 Patientinnen und Patienten in Betreuung, im Jahr 2025 waren etwa gleich viele Personen in Behandlung.

– hierzu zählt etwa die Spielsucht – waren im Jahr 2024 ca. in Betreuung, im Jahr 2025 waren etwa gleich viele Personen in Behandlung. In Wien befinden sich derzeit rund 7.000 Personen in einer Substitutionstherapie.