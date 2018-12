Suchthilfe Jedmayer: Besuchszeit für besorgte Bürger

Nicht einmal zwei Minuten hat es gedauert, dann kam es zum ersten Eklat. Als ein Fotograf Bürgerinitiative und Suchthilfe-Experten zum gemeinsamen Foto bat, packte Anwalt Adrian Hollaender sein „Anti-Jedmayer“-Plakat aus und hielt es in die Kamera. „Na, also so nicht“, entgegnete Drogenkoordinator Ewald Lochner. „Was Sie halten, schreibe ich Ihnen nicht vor, und was ich halte, schreiben Sie mir nicht vor“, entgegnete Hollaender. Folge: Die Experten der Suchthilfe und Holländer wurden getrennt voneinander fotografiert.