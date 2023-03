Suche nach Bankräuber in Wien: Polizei bittet Bevölkerung um Hilfe

Am 20. Februar betrat ein Mann mit einer schwarzen Faustfeuerwaffe bewaffnet eine Bankfiliale in Liesing, bedrohte eine Angestellte und forderte Bargeld. Die Mitarbeiterin gab dem Unbekannten das Geld, woraufhin dieser flüchtete. Zum Tatzeitpunkt befanden sich keine Kunden oder weitere Mitarbeiter in der Filiale. Eine Sofortfahndung nach dem Mann verlief negativ.

Nun sucht die Polizei mittels Fotos und einer Personenbeschreibung nach dem Tatverdächtigen:

männlich, ca. 25 Jahre alt

ca. 170 cm groß

normale Staturs

schwarzer Vollbart

Sprache: deutsch ohne erkennbaren Akzent

Bekleidung zum Tatzeitpunkt:

graue Jogginghose

graue Joggingjacke

weiße Sportschuhe

schwarze Haube

FFP2-Maske

Weiters soll der Täter ein Plastiksackerl und die bereits erwähnte Schusswaffe (vermutlich Revolver) mitgeführt haben. Sachdienliche Hinweise können auch anonym an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01/31310/33800 abgegeben werden.

