Sturm auf das Verkehrsamt ist zu Ende

Manfred Reinthaler

„25.149 solcher nicht unbedingt notwendigen Ansuchen“ hat die Behörde im Vorjahr erhalten, sagt Polizeisprecher. Deshalb wurden 2012 in Wien erstmals mehr als 80.000Führerscheine ausgegeben. Im bisherigen Rekordjahr 2011 waren es um rund 15.000 weniger.

Für Dekkers war der Tausch des Führerscheins in letzter Sekunde alles andere als unnötig. „Den Politikern und der EU fällt ja alles mögliche ein. Vielleicht muss man in fünf oder zehn Jahren die Führerscheinprüfung noch einmal nachmachen. Da habe ich lieber jetzt meinen Führerschein sicher.“

Neben der Befristung sind auch ein paar andere Dinge neu am neuen Führerschein. Das neue Dokument ist nicht nur fälschungssicherer (etwa durch zwei Fotos), sondern es gibt auch neue Klassen. Damit soll das bisherige Wirrwarr in der EU beseitigt werden: Was in einem Land gilt, ist dann auch in allen anderen möglich. Bisher durften etwa 15-Jährige mit dem Moped nur bis zur Grenze fahren.