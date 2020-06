Studentin erstickte: Brandstiftung ist Mordfall

Im Wiener Straflandesgericht ist am Donnerstag der Prozess gegen einen 45-jährigen Mann eröffnet worden, der am 16. April 2014 seine Wohnung in der Innenstadt in die Luft gejagt haben soll. Laut Anklage verschüttete er in seiner Bleibe einen 15 Liter fassenden Kanister mit Benzin und legte Feuer. Die folgende Explosion kostete eine Nachbarin das Leben, die 23-jährige Frau erstickte. Am Nachmittag fällte der Schöffensenat ein Unzuständigkeitsurteil - der Angeklagte muss wegen Mordes vor Geschworene.

„Man begegnet selten, aber doch Straftaten, die so monströs und so vollkommen unverständlich sind, dass man letztlich davor steht und sich eingestehen muss, dass sich darin das Böse manifestiert“, sagte Staatsanwalt Lepold Bien in seinem Eröffnungsvortrag. Bien beschrieb den Angeklagten als einen Unternehmensberater, „der seine finanziellen Verhältnisse nicht im Griff gehabt hat“.

Der 45-Jährige verdiente eigenen Angaben zufolge jährlich zwischen 40.000 und 150.000 Euro im Jahr, lebte laut Staatsanwalt aber „in einem erheblichen Widerspruch zwischen Selbstdarstellung und realen Gegebenheiten“. Der Mann legte Wert darauf, in geräumigen, repräsentativen Wohnungen in der Innenstadt zu residieren. 2012 mietete er eine 140-Quadratmeter-Bleibe in der Habsburggasse an und wurde im Oktober 2013 delogiert, weil er die Miete nicht bezahlte.

Der Angeklagte übersiedelte in die Marc-Aurel-Straße, wo er in einem siebenstöckigen Eckhaus am Hohen Markt eine 130-Quadratmeter-Wohnung in der dritten Etage bezog. Den monatlichen Mietzins von 1650 Euro beglich er ein einziges Mal. Die Vermieterin betrieb daher auf gerichtlichem Weg die Kündigung, die bewilligt wurde. Am 16. April sollte der verschuldete Mann - er stand mit insgesamt 40.000 Euro in der Kreide - um 7 Uhr delogiert werden. „Er hat sich durch die Delogierung ungerecht behandelt erachtet. Er hat sich daher entschlossen, dass er die Delogierung nicht zulässt und die Wohnung vernichtet“, führte der Staatsanwalt aus.