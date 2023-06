Stromausfall in mehreren Wiener Bezirken: Ursache unklar

Seit 13.17 Uhr kämpfen die Wiener Netze laut ihrer Störungs-Website mit Problemen. Zuerst fiel der Strom in Döbling aus, danach auch in Floridsdorf. Kurz vor 17 Uhr, waren die technischen Gebrechen, die die Wiener Netze als Grund angaben, behoben. Doch währenddessen musste schon an anderen Fronten gekämpft werden: In Teilen von Penzing, Hernals, Alsergrund und Währing gibt es nämlich nach wie vor keine Stromversorgung. Auch Döbling war erneut betroffen.

"Zu Ursachen und Störungsdauer können wir noch keine Angaben machen. Wir informieren Sie, sobald die Unterbrechung der Stromversorgung weitgehend behoben ist", heißt es auf der Website der Wiener Netze.

Das sagen die Wiener Netze

Laut Wiener-Netze-Sprecher Christian Call könnte es sich um einen sogenannten Erdschluss handeln, also einen Kurzschluss des Kabels mit der Erde. Dafür verantwortlich sind in der Regel die "drei Bs - Bäume, Blitze oder Bagger". Die genau Ursache werde aber erst morgen feststehen. Viele Haushalte hätten mittlerweile bereits wieder Strom, da Umschaltungen auf funktionierende Leitungen stattfanden.

In Folge sei es aber auch zu weiteren Ausfällen gekommen: "Die Störungen wandern Richtung Westen in den Wienerwald und haben bereits den Schafberg erklommen", sagte Call. Solche Ausfälle dauern dem Sprecher zufolge durchschnittlich 90 Minuten. Ein genaues Ende der Störung ist derzeit noch nicht absehbar.

