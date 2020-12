Streit unter Teenagern: 15-Jähriger sticht auf Kotrahenten ein

Am frühen Mittwochabend kam es in Wien-Liesing zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen, die mit einem Messerstich endete. Im Zuge eines Streits in der Nähe eines Kaufparks zückte ein 15-jährger Österreicher dann ein Messer und fügte seinem 19 Jahre alten Kontrahenten eine Stichverletzung im Oberkörperbereich zu.

Beim Eintreffen der Polizei waren beide Männer bereits von Securities des Kaufparks getrennt worden. Der 19-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein Spital gebracht, es bestand keine Lebensgefahr. Der amtsbekannte 15- Jährige wurde festgenommen, das Tatmesser sichergestellt.

